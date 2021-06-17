РИАМО - 17 июн. На территории музеев Подмосковья установят мобильные пункты вакцинации, привиться в них можно будет при наличии паспорта и полиса ОМС, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Пункты появятся в государственном музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину на именном Международном музыкальном фестивале искусств композитора, а также в историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре на фестивале «Лето.Музыка. Музей». Мобильные пункты будут работать на фестивалях с 1 по 11 июля и с 14 по 18 июля соответственно.

На текущий момент в Московской области проходит масштабная прививочная кампания от Covid-19. Вакцина – это надежный способ защититься от коронавируса и остановить пандемию.

До 20 июля в Подмосковье действуют ограничения на проведение спортивных, физкультурных, досуговых и иных мероприятий, в которых участвует свыше 50 человек.

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