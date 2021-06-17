РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. В Подольске за минувшие сутки выявили 13 новых случаев коронавирусной инфекции, за весь период пандемии в округе зафиксировали 11 380 случаев заражения, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Подмосковье зарегистрировали 1208 случаев коронавируса.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 286 194 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 6 305 человек, выздоровели и выписались 236 011 человек.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>