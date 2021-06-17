РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. Первый замглавы администрации округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко на онлайн-приеме по телефону обсудил с жителями Подольска обязательную вакцинацию граждан, работающих в сфере услуг, а также вопросы ЖКХ, сообщает отделение партии «Единая Россия».

16 июня в рамках реализации федерального партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Всероссийской политической партии «Единя Россия» прошел онлайн-прием граждан по телефону под руководством Лукьяненко. Обсуждались вопросы комплексного благоустройства дворовой территории, ремонта подъездов, плановое отключение ГВС.

Также Лукьяненко обсудил с жителями постановление губернатора о дополнительных мерах по предотвращению коронавирусной инфекции в регионе. В частности, требования главного государственного санитарного врача по Московской области по обязательной вакцинации граждан, работа которых связана со сферой услуг и непосредственным контактом с людьми.

«Партийный проект направлен на улучшение качества жизни россиян, создание не только комфортных, но и доступных и безопасных условий проживания на основе взаимодействия с собственниками жилых помещений, субъектами в сфере жилищно-коммунального хозяйства и органов государственной власти, а также на повышение правовой грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства»,- сказал Лукьяненко.

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