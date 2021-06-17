РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. В Подольске многодетной матери, проживающей в коммунальной квартире, соседи не дают пользоваться кухней и ванной комнатой, она собирается подать на них в суд, составлено заявление, сообщил «РИАМО в Подольске» юрист Юрий Шипилов.

16 июня в помещении юридического центра «Семья» представители Сенаторского клуба Юрий Шипилов и Евгений Ракунов провели прием граждан в рамках федерального миграционного и социального проектов. Они дали консультации обратившимся гражданам.

Составили исковое заявление по просьбе многодетной матери. Она проживает в коммунальной квартире и возник спор с соседями по поводу мест общего пользования. Они не дают ей пользоваться кухней и ванной комнатой. В исковом заявлении в суд содержится требование определить порядок пользования кухней, туалетом и ванной комнатой в связи с невозможностью договориться и прийти к соглашению самостоятельно.

Также составили исковое заявление по просьбе родителя-одиночки и алгоритм действий для гражданина Украины по получению вида на жительство.

Прием граждан проходит на регулярной основе, записаться можно по телефону: 8(901)598-18-18 с 13:00 до 15:00 в будние дни.