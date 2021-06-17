РИАМО - 17 июн. За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 1208 новых случаев заражения Covid-19, всего в регионе зафиксировали 286 194 случая заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Подмосковье скончались 11 человек с коронавирусной инфекцией. С начала пандемии умерли 6305 Covid-пациентов.

По 20 июля в Подмосковье действуют ограничения на проведение спортивных, физкультурных, досуговых и других мероприятий с количеством участников более 50 человек. Также в регионе продолжает действовать обязательный масочный режим в общественных местах.

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