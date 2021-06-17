РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 июн. Отделения роддома в микрорайоне Саввино подмосковной Балашихи вновь закрыли в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, временно перепрофилировав коечный фонд для больных коронавирусом, пациентов начнут принимать с 19 июня, сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.

Прием женской консультации роддома будет осуществляться по адресу: микрорайон Павлино, улица Троицкая, 3. График приема и телефоны будут опубликованы позже, когда закончится переезд. Беременных, которым было выдано направление на роды в данное медучреждение, госпитализируют в Московский областной перинатальный центр в Балашихе.

«Мы прекрасно понимаем, что наш роддом единственный в Балашихе, и малышам нужно где-то появляться на свет. Но и больных тоже нужно где-то лечить. Наши врачи с субботы вновь начнут бороться за жизни ваших близких, родных и знакомых», - говорится в сообщении.

Здание роддома в Саввине новое и имеет хорошую систему вентиляции. Койки оснащены подачей кислорода, что очень важно в сложившейся ситуации. Есть оборудование, в том числе достаточное количество аппаратов ИВЛ и компьютерный томограф.

Персонал медучреждения хорошо подготовлен и знает, что нужно делать, ведь он уже дважды сталкивался с этой ситуацией.

«Нам как никогда сейчас нужна ваша поддержка. Вы можете нам помочь в борьбе с Covid-19, надевая маски и перчатки в общественных местах, соблюдая социальную дистанцию (не менее 1,5 м) и сделав прививку от коронавируса. Берегите себя и своих близких», - заключается в материале.

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