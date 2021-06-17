Июнь не перестает удивлять своей насыщенной программой. В эти выходные все желающие смогут посетить концерты рэпера ATL и певицы Линды, насладиться спектаклем «Бесконечный апрель» и встретиться с известными писателями на книжном фестивале. А в кино выходят боевик-комедия «Телохранитель жены киллера» и мультфильм «Лука». Куда сходить и что посмотреть в столице в предстоящий уикенд, читайте в гиде РИАМО.
КОНЦЕРТЫ
Линда
Где: г. Москва, ул. Арбат, д. 38/1, стр.1, «Академ Джаз Клуб»
Когда: 19 июня в 20:30
Стоимость: от 2 500 рублей
Певица известна еще с начала 90-х мистической атмосферой своих выступлений и припевами-мантрами. Сегодня Линда в песнях удивляет поклонников шаманскими заклинаниями и лозунгами вместо сокровенного шепота. Билеты можно приобрести на сайте организатора.
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Концерт ATL
Где: г. Москва, Пушкинская пл., д. 5, «Известия Hall»
Когда: 20 июня в 19:00
Стоимость: от 4 800рублей
Популярный рэпер ATL известен своими удивительными фэнтезийными мирами в песнях. Также музыкант использует в своих историях громкие рейв-биты и футуристические электронные прогрессии. Попасть на концерт можно, купив билет на сайте «Яндекс. Афиша».
СПЕКТАКЛИ
«Бесконечный апрель»
Где: г. Москва, Волгоградский пр-т., д. 121, Московский Губернский театр
Когда: 18 июня в 19:00
Стоимость: от 1800 рублей
В спектакле режиссера Анны Горушкиной расскажут историю героя-интеллигента Вениамина Александровича. Его глазами покажут жестко меняющийся мир XX века, а зрителям предстоит узнать, как выживет его род. Приобрести билет можно на сайте театра.
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«Евгений Онегин. Сожженная глава»
Где: г. Москва, Большая Никитская ул., д. 13, Московская консерватория, Большой зал
Когда: 19 июня в 19:00
Стоимость: от 1500 рублей
«Евгений Онегин. Сожженная глава» — это хоровая симфония-действо. Авторы перевели поэзию в пространство музыки, где работают законы более абстрактные и мистические. Услышать вживую уникальный проект Павла Каплевича можно, купив билет на сайте театра.
ФЕСТИВАЛИ
Книжный фестиваль «Красная площадь-2021»
Где: г. Москва, Красная пл.
Когда: 17–20 июня
Стоимость: бесплатно
Книжный фестиваль проходит уже в седьмой раз и объединяет писателей, издателей и других представителей культуры и искусства из разных стран. На разных площадках пройдут презентации книг Захара Прилепина, Анны Старобинец, летчика-космонавта Сергея Рязанского, состоятся встречи с Линор Горалик, Дианой Арбениной и Татьяной Устиновой, зрителям предложат поучаствовать в мастер-классе по тайм-менеджменту и многое другое. Фестиваль пройдет сразу в офлайн- и онлайн-формате. Оформить бесплатный билет можно на странице фестиваля.
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«Эко-fashion»
Где: г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, Музей моды
Когда: 18–20 июня
Стоимость: бесплатно
На мероприятии проведут лекции, мастер-классы, встречи с представителями индустрии моды. Среди локальных марок, которые можно будет найти на маркете — VINA, Mira Fedotova, Namasteria и другие.
Также у участников фестиваля будет возможность принести ненужные вещи и выбрать на специальном рейле новые. Ознакомиться с программой можно на сайте.
Маркет-фестиваль Win-Win
Где: г. Москва, 4-й Сыромятнический пер., д. 1/8, стр. 6
Когда: 18–20 июня
Стоимость: бесплатно
В ангаре ЦСИ «Винзавод» пройдет маркет-фестиваль, на котором российские художники, галереи, мастерские представят живопись, графику, скульптуру и другие форматы современного искусства. Также на мероприятии будут мастер-классы, лекции, перфомансы и музыкальная программа. Узнать подробнее о фестивале можно на сайте центра современного искусства.
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ВЫСТАВКИ
«Архитектура памяти»
Где: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 5/25, Музей архитектуры имени А. В. Щусева
Когда: 18 июня — 12 сентября
Стоимость: входной билет — 300 рублей, для разных категорий льготников – 150 рублей или бесплатно
Выставка покажет влияние реалий военного времени на развитие архитектуры и градостроительства. Посетить экспозицию отдельные льготные категории граждан могут бесплатно. Подробности о льготах можно узнать на сайте музея.
«Линор Горалик. Одевая демонов: повседневный и парадный костюм обитателей ада»
Где: г. Москва, Хлыновский туп., д. 4, музей «АРТ4»
Когда: 17 июня – 14 августа
Стоимость: 300 рублей
Посетителям выставки покажут одежду, которую, по мнению Линор Горалик, носят обитатели преисподней, и более 80 экспонатов, включая ювелирные украшения, куклы, инсталляции и многое другое. Узнать подробности и купить билет можно на сайте музея.
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«Бесконечный Чак Клоуз»
Где: г. Москва, Серебряническая наб., д. 19, галерея Гари Татинцяна
Когда: 18 июня – 25 сентября
Стоимость: бесплатно
Чак Клоуз — известный портретист и мастер фотореализма. Художник выдвинул концепцию фотографического реализма в живописи на передний план и популяризировал использование искусства как отражения силы индивидуальности. На выставке будут представлены фотореалистичные картины маслом, мозаики и гобелены. Подробнее о художнике и его работах можно узнать на сайте.
КИНОПРЕМЬЕРЫ
Комедийный боевик «Телохранитель жены киллера»
Картина является продолжением фильма «Телохранитель киллера». Знакомый зрителям телохранитель Майкл Брайс решил завязать со своей работой и отправиться на тихий курорт. Но судьба не дает ему спокойствия — объявляется его знакомый Дариус Кинкейд, киллер мирового уровня, со своей женой Соней, тоже не робкого десятка. За парочкой охотится преступный синдикат, и главному герою необходимо вновь стать телохранителем — на этот раз жены киллера.
В ролях — Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон, Сальма Хайек, Антонио Бандерас.
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Мультфильм «Лука»
Место действия — итальянская Ривьера. Главный герой Лука со своим новым другом беззаботно проводит летние каникулы. Ребята резвятся и делают все что им вздумается. Единственное «но» в этой истории кроется в самом Луке — за обличием ребенка скрывается морской монстр из глубины лагуны, на берегу которой стоит городок.
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