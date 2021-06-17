РИАМО - 17 июн. Ресторанный бизнес и ритейлеры Московского региона исполняют антиковидные меры и активно стимулируют своих сотрудников проходить вакцинацию, сказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, президент Союза управляющих ресторанами Сергей Миронов.
«Кафе в Москве и области расширили свои площадки — работают летние веранды, таким образом увеличивая расстояние между столиками и гостями. Как федерация рестораторов, мы поддерживаем массовую вакцинацию. Мы поощряем это, вакцинированные сотрудники получают премию», — сказал Миронов.
Кроме того, ведется активная работа по вакцинации и соблюдению эпидемиологической безопасности в крупных торговых сетях Московского региона.
«На территории Московской области у нас 1847 магазинов, там работает 39 тыс. сотрудников. По нашим подсчетам, из них провакцинировалось около 12%, но эта цифра может быть больше», — отметил директор по взаимодействию с государственными органами X5 Retail Group Виталий Жигулин.
По его словам, весь топ-менеджмент компании привился в декабре 2020 года. На территории каждого предприятия и магазина размещены плакаты, напоминающие работникам о вакцинации.
Ранее в Москве и Подмосковье ввели обязательную вакцинацию от коронавируса не менее 60% от общей численности сотрудников, занятых в сферах торговли, услуг, образования, ЖКХ, здравоохранения и других. Это решение позволит снизить риск распространения Covid-19 и избежать новых антиковидных ограничений.
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