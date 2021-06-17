РИАМО - 17 июн. В Московской области от Covid-19 вылечились еще 824 человека, за все время в регионе поправились 236 011 пациентов, сообщает подмосковный оперштаб.

За сутки умерли еще 11 человек. С начала пандемии умерло 6 305 человек.

Выявлено еще 1 208 случаев заболевания, всего зафиксировано 286 194 случая.

Граждане должны соблюдать масочный режим на всех объектах розничной торговли, в аптеках, пассажирском транспорте, такси, железнодорожном транспорте и так далее.

Компании, учреждения и индивидуальные предприниматели, которые работают в регионе, обязаны запретить вход в свои помещения людям без масок или респираторов.

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