РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июн. В школьном лагере дневного пребывания городского округа Люберцы определили победителей квеста по правилам дорожного движения, юные знатоки ПДД получили грамоты и подарки, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Люберецкое».

Сотрудники ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» совместно с представителем Общественного совета управления Андреем Губановым в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» и Десятилетия детства провели «Квест по правилам дорожного движения» для воспитанников местных лагерей дневного пребывания.

В мероприятии участвовали 5 команд, которым предстояло пройти 5 станций игры. Дети на скорость и ловкость строили пешеходный переход, сплотившись командой, преодолевали препятствия, собирали пазл и участвовали в викторине «Загадочная дорога». Ребята проявляли смекалку, наблюдательность, находчивость и сообразительность. В игре они прошли тренировку памяти и внимания.

По итогам квеста 3 команды завоевали памятные грамоты и подарки.

Ребята поблагодарили стражей правопорядка и попросили, чтобы сотрудники полиции чаще проводили для них подобные мероприятия.