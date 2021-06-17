РИАМО - 17 июн. Всего в отрасли ЖКХ Подмосковья работает 99 тысяч человек, у властей уже есть понимание и план того, как будет проходить вакцинация сотрудников от коронавируса, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

В Подмосковье обязательную вакцинацию от коронавируса должны пройти не менее 60% от общей численности сотрудников, занятых в сферах торговли, услуг, образования, здравоохранения, ЖКХ и ряде других.

«У нас (в блоке ЖКХ – ред.) процент вакцинации составляет 24%. <…> У нас 30 тысяч человек, всего в отрасли работает 99 тысяч. Соответственно оставшаяся разница – это муниципальные предприятия, водоканалы, теплосети и так далее. И управляющие компании – 868. <…> По блоку ЖКХ, по подведомственным организациям понимание есть (как обеспечить вакцинацию – ред.). Дорожную карту сделали», - сказал Хромушин. ​

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе из-за роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией мобилизованы все силы. Губернатор также отмечал, что окончательная победа над эпидемией будет возможна, когда прививку сделает большинство.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>