РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 июн. Балашихинский «Водоканал» в четверг проводит промывку сетей водоснабжения в микрорайонах Керамик и Ольгино, на время работ могут временно изменяться органолептические показатели воды, сообщается на сайте предприятия.

С 09:00 до окончания работ плановая промывка водопроводных сетей проводится в микрорайоне Керамик в жилых домах на улицах Заводская, 10, 12, 1ЗА, 23, 25 и 27 и Керамическая, 1, З, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 и 20.

Кроме того, в четверг внеплановая промывка водопроводных сетей проводится и в микрорайоне Ольгино в районе жилых домов частного сектора на улицах Вторая, Третья, Четвертая, Пятая и Главная, 15.

В связи с проведением работ по промывке сетей холодного водоснабжения возможно временное изменение органолептических показателей воды.

Подвоз воды по требованию будет обеспечен.