РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июн. В городском округе Люберцы продолжается реализация проекта регионального министерства культуры «ДК онлайн», в рамках которого в июне проведут восемь тематических занятий, сообщает комитет культуры администрации муниципалитета.

Всех желающих приглашают присоединиться к проекту министерства культуры Московской области «ДК онлайн». В июне учреждения культуры городского округа Люберцы подготовили восемь дистанционных занятий на платформе Zoom. Подробности можно узнать по ссылке: t.me/onlaindkkraskovo.

Расписание занятий на июнь:

- 18 июня, 19:00 - онлайн-занятие по декоративно-прикладному искусству от руководителя арт-студии «Радуга» Красковского культурного центра (@kkc.kraskovo) Ольги Щекиной;

- 22 июня, 18:00 - онлайн-занятие по изобразительному искусству от руководителя студии правополушарного рисования «Ты - мастер!» Красковского культурного центра (@kkc.kraskovo) Елизаветы Мамонтовой;

- 23 июня, 16:00 - развлекательно-познавательный квиз «Алиса в стране чудес» по одноименной книге Льюиса Керолла от специального гостя - заведующей сектором редких книг библиотеки им. С. Есенина (@eseninka_lubertsy) Юлии Сейфуллаевой;

- 24 июня, 20:00 - мастер-класс по йоге «Здоровая спина» от специального гостя Светланы Смирновой, КДЦ «Октябрьский» (@okt_centrkultura);

- 25 июня, 19:00 - онлайн-занятие по декоративно-прикладному искусству от руководителя арт-студии «Радуга» Красковского культурного центра (@kkc.kraskovo) Ольги Щекиной;

- 26 июня, 12.00 - лекция «История развития звуковоспроизводящих аппаратов грамзаписи» от специального гостя - хранителя фондов Музейно-выставочного комплекса (@lubermvk) Артема Яшина;

- 26 июня, 14.00 - спектакль «Алиса в стране чудес» от специальных гостей – актеров «Театра кукол «Радуга» (@teatr_raduga8);

- 29 июня, 18.00 - онлайн-занятие по изобразительному искусству от руководителя студии правополушарного рисования «Ты - мастер!» Красковского культурного центра (@kkc.kraskovo) Елизаветы Мамонтовой.