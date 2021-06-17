РИАМО - 17 июн. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов настоятельно рекомендовал вакцинироваться и ревакцинироваться всем сотрудникам областного парламента и помощникам депутатов, передает корреспондент РИАМО.

«У нас больше 60% сотрудников привито, но цифра среди помощников (депутатов - ред.) вызывает недоумение, 11 из 100 только привиты. Принимайте решение со своими коллегами по работе, <...> не надо доводить до критических моментов», — сказал Брынцалов.

Он отметил, что тем, кто прошел вакцинацию в конце прошлого года, сегодня необходимо пройти ревакцинацию.

«Это необходимо в тех условиях, в которых мы находимся на сегодняшний день с развитием третьего этапа эпидемии коронавируса на территории Москвы и области. Вопрос чрезвычайно важный. Начинать всегда надо с себя. <...> Те, кто переболели, никаких противопоказаний к прививкам не имеют. Тоже прошу их привиться», — заключил Брынцалов.

Ранее в Подмосковье ввели обязательную вакцинацию от Covid-19 не менее 60% от общей численности сотрудников, занятых в сферах торговли, услуг, образования, здравоохранения, ЖКХ и ряде других. Также в регионе до 20 июля продлили обязательный масочный режим в общественных местах и в транспорте.

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