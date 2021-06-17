РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июн. Очередной этап всероссийской экологической акции «Вода России» по уборке водоемов и их берегов пройдет в городском округе Люберцы 18 июня, в этот день будут очищать территорию русла реки Македонки, сообщает управление по охране окружающей среды администрации муниципалитета.

Всех желающих приглашают принять участие в следующем этапе всероссийской экоакции «Вода России». В округе акция пройдет 18 июня,в поселке Малаховка на территории русла реки Македонки. Начало в 11:00. Всем участникам выдадут необходимый инвентарь для уборки.

Экологическое мероприятие состоится с соблюдением всех предписанных правил эпидемиологической безопасности.

Акция «Вода России» («Берег добрых дел») проводится ежегодно с 2014 года. Присоединиться к уборке водоемов и их берегов могут все неравнодушные люди в своем регионе.