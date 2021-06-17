РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. Мини-турнир по футболу среди дворовых команд провели в микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска, сообщается в группе «МБУРМ «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

Педагог молодежного центра «Максимум» 16 июня провел мини-турнир по футболу среди дворовых команд микрорайона Кузнечики. Соревнования прошли в упорной и напряженной борьбе.

После матча провели награждение команд и отдельных юных футболистов, ребята получили памятные призы и подарки. Участники турнира выразили большое желание продолжить соревнования и расширить количество команд из других районов округа.