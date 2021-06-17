РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 июн. В Домодедове за сутки выявили 29 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 8543 случая заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили еще 1208 случаев заболевания.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 286 194 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 6 305 человек. Выздоровели и выписались 236 011 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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