РИАМО - 17 июн. Руководители предприятий в Подмосковье будут раз в неделю подавать данные о вакцинированных сотрудниках через портал госуслуг, сказал заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

«В нашей информационной системе будет сформирован список сотрудников, которые будут провакцинированы. Параллельно Мингосуправления будет мониторить тех, кто уже сделал прививку», — сказал Духин.

Работодатели должны установить точную численность своих сотрудников и издать приказ о вакцинации, в это число войдут и иностранные граждане. При этом в список не будут включены лица младше 18 лет.

Для контроля выполнения распоряжений главного санитарного врача будет использоваться система ЕМИАС, а также федеральный реестр вакцинированных. Это позволит наблюдать за ходом прививочной кампании и выявлять возникающие трудности на отдельных участках.

Выбрать пункт вакцинации можно на портале госуслуг. Если численность сотрудников превышает 50 человек, то работодатель может вызвать выездную бригаду. Вакцинируемые должны получить первый компонент прививки до 15 июля, а второй – не позднее 15 августа. ​

Ранее главный государственный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова подписала постановление, согласно которому обязательную вакцинацию от коронавируса должны пройти не менее 60% от общей численности сотрудников, занятых в сферах торговли, услуг, образования, здравоохранения. ЖКХ и ряде других.

В Подмосковье отмечается рост заболеваемости Covid-19. За последнюю неделю госпитализировано 5,8 тыс. человек, что на 20% выше показателя за предшествующую неделю. Из-за роста заболевших в регионе мобилизованы все силы.

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