РИАМО - 17 июн. В начала текущего года в Москве ввели в эксплуатацию 22 объекта социальной инфраструктуры общей площадью более 120 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, среди них есть школы, объекты спорта и культуры.

«В столице с начала года силами города и инвесторов построено и введено в эксплуатацию 22 социальных объекта общей площадью свыше 120 тыс. квадратных метров, включая восемь детских садов, три школы, три объекта здравоохранения, семь спортивных и один культурный объект», – отметил Бочкарев.

Он подчеркнул весомый вклад инвесторов в развитие социальной инфраструктуры города.

«Из всех введенных за этот год социальных объектов 14 построены за счет внебюджетных средств в рамках проектов комплексного развития территорий Москвы», — добавил Бочкарев.

Ранее глава строительного комплекса сообщил, что в Москве выполнено более половины годового плана по вводу недвижимости, в том числе, жилья.

«На этот год перед нами стоит задача обеспечить в столице ввод не менее 8,5 млн. кв. метров недвижимости. На сегодняшний день мы уже выполнили более половины годового плана – силами города и инвесторов с начала года построено более 4,9 млн. кв. метров недвижимости», – сказал Бочкарев.

Ранее мэр Москвы, член бюро Высшего совета партии «Единая Россия» Сергей Собянин на конференции московского отделения партии представил программу развития столицы. Одним из ее приоритетов останется обеспечение горожан необходимой социальной инфраструктурой в шаговой доступности.

«Сегодня мы хотим создать город вокруг человека, вокруг его желаний и потребностей самых разных – от желания погулять с детьми в парке возле дома до потребности получить качественную медицинскую помощь. Город, в центре которого – человек, каждый житель Москвы», – сказал Собянин в своем выступлении.