РИАМО - 17 июн. В Подмосковье более 100 тыс. водителей такси, до 15 июля они должны будут вакцинироваться от коронавируса, сообщил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

«Отдельная история у нас – это вакцинация водителей такси, их у нас более 100 тыс. Каждый в день контактирует с порядка 50-100 человек и это большая группа людей, которые работают непосредственно с жителями. Поэтому мы каждому перевозчику отправим уведомление в срок 1 неделю о необходимости вакцинации как лично, так и через агрегаторы. Составим списки водителей с датой и местом вакцинации», — сказал Тресков.

Он добавил, что непровакцинированные водители автобусов и такси не будут допущены к работе. Их отключат от заказов, если не привьются до 15 июля.

Ранее в регионе ввели обязательную вакцинацию от коронавируса не менее 60% от общей численности сотрудников, занятых в сферах торговли, услуг, образования, здравоохранения, ЖКХ и ряде других. Решение приняла главный государственный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова.

До 20 июля в Московской области продлили обязательный масочный режим, жители и гости региона должны носить маски или респираторы в общественных местах.

Граждане должны соблюдать масочный режим на всех объектах розничной торговли, в аптеках, пассажирском транспорте, такси, железнодорожном транспорте и так далее.

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