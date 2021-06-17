РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июн. В дошкольных учреждениях городского округа Люберцы завершен основной период комплектования на новый учебный год, до 20 августа родители могут устроить ребенка в детсад при наличии в нем свободных мест, сообщила начальник управления образованием администрации муниципалитета Виктория Бунтина.

Она озвучила информацию о предоставлении мест в дошкольных учреждениях во время еженедельного приема.

«Основной период комплектования новых групп в детских садах округа на 2021-2022 учебный год завершен. Родители, получившие путевки, до 15 июля должны предоставить оригиналы документов в образовательное учреждение. График приема и дополнительная информация размещены на сайтах детских садов. До 20 августа проведем дополнительное комплектование на свободные места», - пояснила Бунтина.

В детский сад необходимо предоставить паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации по месту жительства (пребывания) ребенка на территории городского округа.

Бунтина подчеркнула, что в случае непредоставления документов электронное направление на портале госуслуг переходит в статус «Не явился», и место предлагается следующему по очереди.