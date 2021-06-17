РИАМО - 17 июн. Прививки от новой коронавирусной инфекции в подмосковном Реутове сделала почти треть населения, подлежащего вакцинации, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов.

«По последним данным, прививку от новой коронавирусной инфекции сделали 15 714 жителей Реутова, что составляет 29,9% от числа запланированных участников вакцинации», – сказал Каторов.

Он отметил, что только 16 июня вакцинацию прошли 318 человек, что в два раза превысило обычное количество приходящих в прививочные пункты.

«При этом в категории жителей старше 60 лет у нас привито 28% от плана – 4598 человек», – подчеркнул Каторов.

Глава Реутова напомнил, что в городском округе ведется постоянный контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и на объектах торговли. На конечных остановках общественного транспорта и в подземном переходе железнодорожной станции Реутово работают волонтеры, которые напоминают пассажирам о мерах защиты и в случае необходимости выдают нуждающимся одноразовые маски и перчатки.

Также в настоящий момент в Реутове открыты 7 пунктов вакцинации, в любом из которых можно быстро, безопасно и абсолютно бесплатно сделать прививку от новой коронавирусной инфекции.

Они работают по адресам:

– Поликлиника №1, ул. Гагарина, д. 4 – запись через сайт госуслуг или по телефону: 8(495)108-16-35 доб. 2104;

– Поликлиника №2, Юбилейный пр-т, 17 – запись через сайт госуслуг или по телефону: 8(495)791-15-89;

– ТРЦ «Реутов Парк», Носовихинское ш., д. 45 – пн. – пт. с 14:00 до 20:00, сб. и вс. с 12:00 до 20:00, без записи;

– ТЦ «Экватор», улица Октября, 10 – пн. – пт. с 14:00 до 20:00, сб. – вс. с 12:00 до 20:00, без записи;

– Центр «Активное долголетие», ул. Новая, д. 3 – вт. – пт. с 11:00 до 13:00. Запись по телефону: 8(495)528-11-30;

– ТРЦ «Шоколад», г. Реутов, 2 км МКАД, д. 2 – работает только в выходные дни с 12:00 до 20:00 без записи;

- МФЦ, ул. Победы, 7 – по предварительной записи у дежурного администратора.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>