РИАМО - 17 июн. Для получения QR-кода, подтверждающего прохождение человеком вакцинации от коронавируса, должен быть подтвержденный аккаунт на портале государственных услуг, сообщила зампред правительства региона - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«Регистрация должна быть подтвержденная через Сбербанк.Онлайн или через МФЦ. <…> Это занимает две минуты. Мы такие памятки везде размещаем. На том нужно делать акцент», - сказала Стригункова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что процедура проверки сертификатов должна быть удобной. ​

Ранее главный государственный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова подписала постановление, согласно которому обязательную вакцинацию от коронавируса должны пройти не менее 60% от общей численности сотрудников, занятых в сферах торговли, услуг, образования, здравоохранения и ряде других.

Организации должны будут предоставлять сведения о подтверждении выполнения требований постановления главного государственного санитарного врача по вакцинации.

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