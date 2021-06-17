РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 июн. В четверг днем пробка длиной более 7 километров образовалась на Новорижском шоссе при выезде из Красногорска в сторону Москвы, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

Затор начинается в районе ТРЦ «Рига Молл», красным обозначен участок шоссе протяженностью 7,1 км. Затруднены съезды на Московскую кольцевую автодорогу.

На Ильинском шоссе при движении в сторону Волоколамского шоссе придется постоять от круга до поворота на Заводскую улицу. Выезд с Заводской также затруднен.

На Волоколамском шоссе при движении в центр также наблюдаются локальные пробки в районе Изумрудных холмов, возле Успенской церкви.

Скорость потока снижена на Пятницком шоссе при движении в сторону торгового парка «Отрада».