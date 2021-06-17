РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 июн. Депутат Московской областной думы Вячеслав Крымов проверил комплексное благоустройство дворовых территорий в Домодедове, сообщается в группе местного отделения партии «Единая Россия» в соцсети «ВКонтакте».

Крымов вместе с депутатом совета депутатов Домодедова Юлией Грибановой побывал по адресу: улица Рабочая, дома 56-58, где в этом году будет установлена детская игровая площадка в рамках реализации губернаторской программы «Наше Подмосковье» по комплексному благоустройству дворов.

«В настоящее время выполнены работы по отсыпке основания детской площадки. Работы ведутся в соответствии с запланированным графиком и должны быть выполнены к августу месяцу. Однако депутатский корпус продолжит контролировать работы по реализации программы по благоустройству дворовых территорий», - отметил Крымов.