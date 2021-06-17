РИАМО - 17 июн. За сутки московские врачи вылечили от коронавируса 3636 пациентов, общее количество выздоровевших в мегаполисе составило 1 106 615, сообщает оперштаб Москвы.

За минувшие сутки в городе зарегистрировано 6195 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Количество граждан, госпитализированных с Covid-19, составило 1854 человек. 73 человека с пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались.

На текущий момент на ИВЛ находится 532 пациента. С начала пандемии в мегаполисе зафиксировано 1 260 089 случаев Covid-19.

С 15 по 19 июня в мегаполисе действуют нерабочие дни с сохранением зарплаты. Колледжи и часть вузов сдают сессии дистанционно.

Ранее главный государственный санитарный врач Москвы определил группы работников, которые обязаны вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Среди них сотрудники торговли, общепита, салонов красоты, банков, почты, МФЦ, сферы общественного транспорта, такси, предприятий ЖКХ, культуры, развлечений, рекламы, а также спорта.

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