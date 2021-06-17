РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. В музее-усадьбе «Остафьево» − «Русский Парнас» в новой Москве открылась выставка «Дворянских гнезд заветные аллеи…», сообщает пресс-служба музея-усадьбы.

На ней представлено более 40 работ художницы и искусствоведа, члена Союза художников, участницы российских и международных выставок Ольги Кротовой-Сверчковой. Картины выполнены в смешанной технике.

На полотнах отразилась история усадьбы Остафьево. Художница изобразила мемориальные уголки старинного парка, знаменитых владельцев и гостей «Русского Парнаса».

Выставка продлится до 27 июня.