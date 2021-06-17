РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 июн. Акция помощи бездомным животным пройдет в Королеве 19 июня, сообщается на странице реабилитационного центра помощи животным «Зоодом» в Instagram.

Акция по сбору необходимых вещей и продуктов пройдет в гипермаркете «Глобус» с 10:00 до 20:00.

Совершая покупки, жители города смогут помочь и подопечным центра. Волонтеры собирают для животных гречневую и рисовую крупы, куриные потроха, консервы для собак, сухой корм для кошек и собак, наполнители, поводки и другие вещи.

Более подробный список можно узнать у волонтеров в день акции.