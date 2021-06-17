РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 17 июн. Информацию об отходах, которые сливают в водоем у Карьера Зил 4, передали в отдел экологии администрации Дзержинского, сообщил «РИАМО в Люберцах» начальник отдела протокола, взаимодействия со СМИ и общественными организациями администрации округа Александр Якунин.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в водоем, который находится слева от Карьера Зил 4, сливают отходы черно-синего цвета.

«До этого жалоб не поступало, информацию передал сотрудникам отдела экологии», - сказал Якунин.