РИАМО - 17 июн. Депутаты Мособлдумы приняли в третьем чтении законопроект, которые утверждает нормы и требования развития сельского хозяйства Московской области, передает корреспондент РИАМО.

«Проектом закона предлагается определить основные направления, принципы и цели аграрной политики, основные направления государственной поддержки развития сельского хозяйства и комплексного развития сельских территорий», — сказал председатель комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян.

Он отметил, что также законопроект определяет полномочия органов государственной власти в этой сфере.

Законопроект «О развитии сельского хозяйства в Московской области» во втором и третьем чтении поддержали большинство депутатов Мособлдумы.