РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 июн. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими Щелкова задержан ранее судимый местный житель, подозреваемый в серии краж велосипедов, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В полицию поступило заявление от местного жителя о том, что с лестничной площадки одного из домов на улице Неделина похищен принадлежащий ему велосипед. Сумма ущерба составила 50 тыс. рублей.

По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый местный житель 36 лет. Полицейские установили причастность подозреваемого к совершению еще одного факта аналогичного противоправного деяния на территории Щелкова. Общая сумма ущерба потерпевшим составила 69 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ.