РИАМО - 17 июн. Работодателей и жителей Подмосковья будут информировать о необходимости вакцинироваться от коронавируса путем рассылок через электронную почту и социальные сети, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

«В сообщении, которое получат работодатели, будет подробно описан алгоритм действий. Если у них возникнут вопросы, то путем обратной связи мы разъясним все моменты», — сказал Духин.

К письму для работодателей будет прилагаться образец приказа о вакцинации сотрудников из сферы услуг и торговли. Также там можно будет ознакомиться с перечнем прививочных пунктов.

Духин подчеркнул, что информацию о вакцинации также получат все жители.

Ранее главный государственный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова подписала постановление, согласно которому обязательную вакцинацию от коронавируса должны пройти не менее 60% от общей численности сотрудников, занятых в сферах торговли, услуг, образования, здравоохранения и ряде других.

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