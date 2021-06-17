РИАМО - 17 июн. Проекты развития восьми крупнейших городов Подмосковья планируют создать в регионе, соотвествующий законопроект приняли в четверг депутаты Мособлдумы.

В 2020 году между Московской областью и некоммерческой организацией «Фонд развития городов» было заключено соглашение о формировании команд, управляющих проектами развития городов Российской Федерации, и организации их обучения.

«Обучение команд происходит за счет федеральных средств в рамках образовательного проекта для 100 крупнейших городов РФ, восемь из которых входят в состав Московской области», — заявил заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Сергей Зацепин, представляя законопроект, необозримый для действий данного соглашения.

Как уточняется в пояснительной записке, речь идет о таких городских округах, как Химки, Красногорск, Королев, Балашиха, Люберцы, Мытищи, Эдектросталь, Подольск. В обучение входит разработка проектов развития экономики и комфортной среды городских округов региона с целью привлечения финансирования от институтов развития ВЭБ.РФ.

Проект закона Московской области «Об утверждении заключения соглашения между Московской областью и некоммерческой организацией «Фонд развития городов» о формировании команд, управляющих проектами развития городов Российской Федерации, и организации их обучения от 05 ноября 2020 года № О-71-11/20» в трех чтения поддержали большинство депутатов.

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