РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. В нынешнем году в одном из дворов микрорайона Климовск Подольска появится детская площадка, сообщает отделение партии «Единая Россия».

В рамках реализации федерального партийного проекта «Городская среда» Всероссийской политической партии «Единая Россия» член фракции в горсовете, муниципальный куратор проекта Олег Паскарь вместе с исполняющим обязанности председателя комитета по физической культуре и спорту администрации округа Вячеславом Назаровым провели встречу с жителями. Она прошла в микрорайоне Климовск во дворе дома №22 на улице Заводская.

С жителями обсуждался вопрос строительства детской площадки. Паскарь сообщил жителям, что ее установку планировали в 2020 году, но из-за пандемии коронавирусной инфекции решено было перенести на следующий год.