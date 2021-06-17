РИАМО - 17 июн. Жителей Подмосковья, которые по медицинским причинам не могут вакцинироваться от коронавируса, не будут принуждать к этой процедуре, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Конечно, есть те, кому противопоказана прививка. Это заключение врачей, здесь никто не будет действовать с каким-то принуждением», — сказал Воробьев.
Он добавил, что в случае, если человек переболел коронавирусом, то вакцина не противопоказана. С появлением нового штамма — более агрессивного — нужны антитела.
«Наличие антител в принципе не является противопоказанием для прививки. <…> Всем (гражданам - ред.) нужно доносить информацию, что антитела в любом количестве не являются противопоказанием для вакцинации. Хуже от этого не будет», — пояснила зампред правительства Московской области - министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.
Ранее Воробьев сообщил, что в Подмосковье увеличилось количество людей, которые записываются на вакцинацию от коронавирусной инфекции, а регион обратился за дополнительным количеством вакцин.
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