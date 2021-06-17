РИАМО - 17 июн. Московская областная дума утвердила день выборов депутатов в областной парламент в 2021 году, они пройдут 19 сентября, передает корреспондент РИАМО.

Выборы в Московскую областную думу назначаются постановлением думы в соответствии с уставом Московской области. Произойти это должно не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Проект постановления поддержали большинство депутатов.

Ранее депутаты Мособлдумы утвердили изменения в закон о выборах депутатов подмосковного парламента. Закон был приведен в соответствие с федеральными законами.