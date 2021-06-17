РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 июн. В Домодедове сотрудников УК «Дружба» наградили благодарственными письмами главы городского округа за плодотворный труд, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

В четверг в городском округе прошла встреча с управляющей компанией «Дружба», в которой приняли участие председатель совета депутатов городского округа Домодедово Леонид Ковалевский, депутат совета депутатов, советник главы Домодедова Михаил Ежокин, гендиректор ООО «Дружба» Вадим Зайцев и начальник территориального отдела микрорайона Западный Дмитрий Негорожин.

«Я хочу еще раз поблагодарить вас за то, что вы делаете. Жилищно-коммунальное хозяйство - это работа с населением в первую очередь. <...> Вам здоровья, спасибо огромное за ваш труд, процветания нашему родному городу Домодедово, каждой домодедовской семье», - сказал Ковалевский.

Председатель совета депутатов также пожелал сотрудникам УК успехов в работе и отметил, какие перемены планируются в округе. К ним относится достройка школы и детского сада в микрорайоне Южный, строительство там поликлиники, строительство объездной дороги вокруг села Домодедово, строительство нового крытого катка и футбольного манежа и другое.