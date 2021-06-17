РИАМО - 17 июн. От качества работы глав муниципалитетов Подмосковья зависит скорость внедрения изменений в регионе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Для нас критически важна скорость изменений, она зависит от того, насколько организована работа, комплексная работа в каждом муниципалитете», — сказал Воробьев в ходе видеосовещания с руководящим составом правительства Московской области и главами округов.

Он добавил, что в вопросах развития региона очень важна качественная работа глав муниципалитетов.

Ранее Воробьев подчеркнул важность работы, которая ведется в городских округах с учетом запросов и предложений жителей. Главы должны регулярно встречаться с жителями и делать обходы.