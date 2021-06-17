РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июн. Депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско передал Люберецкой подстанции скорой медицинской помощи перевязочные материалы, сообщает пресс-служба местного отделения партии.

«На встрече с коллективом подстанции скорой помощи городского округа Люберцы поинтересовался обеспечением медперсонала всем необходимым для работы. Уточнил, какие существуют потребности. По словам врачей, в настоящее время ощущается недостаток в перевязочных материалах. Приобрел стерильные бинты, вместе с депутатом Люберец Анатолием Ухановым доставили их на подстанцию», - отметил Дениско.

Во время пандемии парламентарий оказывал помощь медперсоналу учреждений средствами защиты.

«Защита медперсонала – приоритетное направление. Работа в условиях режима постоянной готовности требует мобилизации всех резервов, поэтому постоянно мониторю ситуацию с обеспечением медперсонала всем необходимым для работы. Желаю коллективу скорой помощи стойкости, здоровья», - добавил Дениско.