РИАМО - 17 июн. Турнир в честь защитника казанского ФК «Рубин» Ильи Самошникова и с его участием предложил провести на родине спортсмена в подмосковном Реутове глава муниципалитета Станислав Каторов, сообщает пресс-служба руководителя городского округа.

«Предложение провести турнир по футболу имени Ильи Самошникова прозвучало на встрече главы Реутова Станислава Каторова со спортсменом. Илья поддержал инициативу и пообещал принять участие в турнире», - отмечается в сообщении.

Путь Самошникова в большой футбол начался в четырехлетнем возрасте в обычном реутовском дворе, затем в спортивной школе «Приалит». С 2020 года он выступает в российской профессиональной лиге за ФК «Рубин» из Казани, в мае 2021 года вызван в национальную сборную для подготовки к финалу чемпионата Европы, его имя вошло в число 30 претендентов на участие в главном международном турнире года «Евро-2020».

«Количество реутовских звёзд увеличивается, поэтому городу требуется больше именных соревнований. Будет здорово, если Илья приедет и поделится опытом с юными спортсменами. Это хорошая история успеха: учился здесь, выпустился из «Приалита» и теперь играет в сборной», - приводятся в сообщении слова главы Реутова Станислава Каторова.

Самошников рассказал о своем увлечении футболом и признался, что мечтает играть в европейских турнирах в составе команды «Манчестер Юнайтед».

«Всю жизнь я мечтал стать профессиональным футболистом. Я знал, что для этого необходимо упорно трудиться и постоянно работать над собой. Уверен, что любой человек, который хочет чего-либо по-настоящему, может этого добиться», - сказал футболист.

Глава муниципалитета в свою очередь выразил уверенность в том, что реутовская футбольная школа еще не раз заявит о себе в России и мире.

«Для этого мы открыли академию вратарского мастерства имени Игоря Акинфеева, где преподает наставник известного голкипера Вячеслав Чанов, делаем физическую культуру и занятия спортом доступными и популярными», - подчеркнул Каторов.

В завершение встречи Илья Самошников вручил главе Реутова именную футболку с автографами всех футболистов «Рубина».