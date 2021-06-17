РИАМО - 17 июн. Единый транспортный узел с возможностью пересадки на метро создадут на базе одноименных станций «Петровско-Разумовская» МЦД-1 и МЦД-3. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

«Проект формирования единого транспортного узла предполагает, что в перспективе существующую станцию МЦД-3 «Петровско-Разумовская» передвинут ближе к новой станции МЦД-1 и соединят их удобным переходом. Также предусмотрена возможность создания пересадки на метро», — сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Как пояснила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, создание ТПУ заложено в проект планировки территории от станции «Окружная» до «Петровско-Разумовской» МЦД-1, который уже утвержден.

Она добавила, что в рамках проекта для станции МЦД-1 «Окружная» запланировано строительство дополнительного вестибюля со стороны Сигнального проезда, что повысит ее доступность для пассажиров.

«На данный момент подход к платформе обеспечен через Станционную улицу, что крайне неудобно. Кроме того, будут организованы крытые навесы к остановкам общественного транспорта и созданы дополнительные маршруты подвоза пассажиров», — сказала Княжевская.

По ее словам, проект предполагает продление внеуличного перехода от северного вестибюля станции МЦД-1 «Окружная» через проектируемый проезд №1566. Кроме того, будет построен новый переход в створе Станционной улицы и Сигнального проезда через пути МЦК: это создаст альтернативные пешие маршруты. Для комфорта жителей создадут дополнительные остановки наземного транспорта.

Реконструкция Локомотивного проезда от пересечения с 3-м Нижнелихоборским проездом позволит увеличить пропускную способность улицы. Вдоль Локомотивного проезда появятся парковки для автомобилей. Для велолюбителей организуют велосипедные дорожки вдоль Дмитровского шоссе, 3-его Нижнелихоборского проезда, Локомотивного проезда и Гостиничной улицы с обустройством пунктов велопарковок и велошеринга.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории у ТПУ «Окружная» площадью 49 га от Октябрьской железной дороги до улицы Хачатуряна. Это один из крупнейших пересадочных узлов города, который объединяет Люблинско-Дмитровскую линию метро, МЦК, МЦД-1, а также наземный общественный транспорт.