РИАМО - 17 июн. Единый транспортный узел с возможностью пересадки на метро создадут на базе одноименных станций «Петровско-Разумовская» МЦД-1 и МЦД-3. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы
Как пояснила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, создание ТПУ заложено в проект планировки территории от станции «Окружная» до «Петровско-Разумовской» МЦД-1, который уже утвержден.
Она добавила, что в рамках проекта для станции МЦД-1 «Окружная» запланировано строительство дополнительного вестибюля со стороны Сигнального проезда, что повысит ее доступность для пассажиров.
По ее словам, проект предполагает продление внеуличного перехода от северного вестибюля станции МЦД-1 «Окружная» через проектируемый проезд №1566. Кроме того, будет построен новый переход в створе Станционной улицы и Сигнального проезда через пути МЦК: это создаст альтернативные пешие маршруты. Для комфорта жителей создадут дополнительные остановки наземного транспорта.
Реконструкция Локомотивного проезда от пересечения с 3-м Нижнелихоборским проездом позволит увеличить пропускную способность улицы. Вдоль Локомотивного проезда появятся парковки для автомобилей. Для велолюбителей организуют велосипедные дорожки вдоль Дмитровского шоссе, 3-его Нижнелихоборского проезда, Локомотивного проезда и Гостиничной улицы с обустройством пунктов велопарковок и велошеринга.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории у ТПУ «Окружная» площадью 49 га от Октябрьской железной дороги до улицы Хачатуряна. Это один из крупнейших пересадочных узлов города, который объединяет Люблинско-Дмитровскую линию метро, МЦК, МЦД-1, а также наземный общественный транспорт.
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