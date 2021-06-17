РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. Клуб юных дипломатов с представителями разных национальностей открылся в подмосковном Подольске, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации местного партийного проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия» - «Дружба народов - Единство России», член фракции в совете депутатов городского округа Подольск Ришат Сайфутдинов 16 июня провел 1-ое заседание клуба юных дипломатов, среди которых были представители разных национальностей округа.

Депутат рассказал юным участникам об основах дипломатии и о важности мирного урегулирования конфликтов на всех уровнях.