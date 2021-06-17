РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ)- 17 июн. В подмосковных Котельниках выпускные вечера пройдут очно с соблюдением санитарных мер, сообщил в своем Instagram-аккаунте глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.
В нынешнем году школы горокруга покидают 87 одиннадцатиклассников, в трех школах по одному классу.
«Ребята уже преодолели экватор ЕГЭ, прошло 8 экзаменов. Завершающий состоится 24 июня по информатике. Впервые он будет организован в новой компьютерной форме. Выпускные обязательно пройдут с соблюдением санитарных мер безопасности, родители смогут на них присутствовать», - завершил глава округа.
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