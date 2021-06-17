РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ)- 17 июн. В подмосковных Котельниках выпускные вечера пройдут очно с соблюдением санитарных мер, сообщил в своем Instagram-аккаунте глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

«Выпускные вечера у старшеклассников в Котельниках состоятся 25 июня. Они пройдут очно: в образовательных учреждениях будут организованы торжественные линейки», - написал Жигалкин.

В нынешнем году школы горокруга покидают 87 одиннадцатиклассников, в трех школах по одному классу.

«Ребята уже преодолели экватор ЕГЭ, прошло 8 экзаменов. Завершающий состоится 24 июня по информатике. Впервые он будет организован в новой компьютерной форме. Выпускные обязательно пройдут с соблюдением санитарных мер безопасности, родители смогут на них присутствовать», - завершил глава округа.