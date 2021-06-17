РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. В парке имени Виктора Талалихина в Подольске отменили мероприятия, приостановили аттракционы и закрыли детскую и спортивную площадки, сообщила администрация парка.

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 и постановлением губернатора Московской области до 20 июля в парке отменили проведение мероприятий, в том числе на открытом воздухе. Кроме того, приостановлена работа аттракционов, а также детской и спортивной площадок.

Территория парка остается открытой для прогулок на свежем воздухе. Объекты инфраструктуры парка работают с ужесточением контроля за соблюдением всех профилактических мер COVID-19 (масочный режим, социальная дистанция, дезинфекционные мероприятия).

Также администрация парка приостановила выдачу бесплатных билетов для многодетных семей на этой неделе. Выдача билетов возобновится со следующей недели - в среду и четверг.

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