РИАМО - 17 июн. Следствие просит взять под стражу фигуранта уголовного дела об убийстве матери и дочери на территории новой Москвы, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

28-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве двух лиц. 15 июня в квартире жилого дома на улице Дзержинского поселения Кокошкино после тушения пожара нашли тела 55-летней матери и ее 22-летней дочери с ножевыми ранениями.

В кратчайшие сроки был установлен сожитель матери, который в ходе допроса пояснил, что совершил преступление в результате ссоры, произошедшей ранее на бытовой почве.

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