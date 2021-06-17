РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 июн. В Щелкове водитель легкового автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

В поселке Монино на Новинском шоссе у дома 9, водитель легкового автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

В результате ДТП ребенок получил травмы. По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.