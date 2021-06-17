РИАМО - 17 июн. Программа реновации реализуется в более 50 районах столицы, новое жилье получили уже 31,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Как уточнил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, с момента старта переселения по программе в 2018 году новое жилье получили люди из 52 районов.

«Запуская программу реновации мы ставили перед собой амбициозную задачу – создать качественную, современную городскую среду, а также предоставить новое жилья миллиону москвичей. Именно поэтому можно утверждать – программа реновации стала драйвером развития столицы», – сказал Бочкарев.

В свою очередь глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что 52 района находятся в 12 административных округах. Преобладающее количество располагается на северо-востоке и востоке столицы.

Левкин заметил, что для обеспечения реализации программы реновации идет подбор новых «стартовых» площадок.

«Город делает максимально возможное, чтобы ускорить ход реализации программы реновации жилищного фонда. Всего подобрано 513 территорий, из них 42 – с начала текущего года, – отметил Левкин.

Ранее мэр Москвы, член бюро Высшего совета партии «Единая Россия» Сергей Собянин на конференции московского отделения партии представил программу развития столицы. Одним из ее приоритетов останется обеспечение горожан современным комфортным жильем.

«Наша программа развития Москвы обращена к каждому москвичу. Для кого-то из нас важнее всего надежная система социальной защиты, для кого-то – возможности для учебы, творчества и труда, для кого-то – новое жилье. Всем нам без исключения необходимы безопасность, чистый воздух, качественный транспорт, добротная медицина, комфортные улицы, парки и скверы», – сказал Собянин.

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