РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. Новая детская площадка появится в одном из дворов микрорайона Климовск Подольска в ходе благоустройства, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В настоящее время проводятся работы по комплексному благоустройству дворовой территории в микрорайоне Климовск, включающей в себя дома №№1, 3 по Рябиновому проезду и дома 5, 16, 20 по улице Садовой. В рамках проводимых работ будут отремонтированы внутриквартальные проезды и тротуары, построены новые тротуары и обустроены дополнительные парковочные карманы.

Также проводятся работы по модернизации линии уличного освещения: все светильники будут заменены на светодиодные, дополнительно будет установлено 12 опор уличного освещения, оголенные провода будут заменены на изолированные. Помимо этого, ведутся работы по строительству новой детской игровой площадки, площадь которой составит 200 кв. м. Дополнительно будет установлен песочный дворик площадью 30 кв. м.

За прошедшие 5 лет в микрорайоне Климовск было комплексно благоустроенно 37 дворовых территорий, включающих в себя 163 многоквартирных дома.