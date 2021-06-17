РИАМО - 17 июн. С февраля в МФЦ Московской области проходит вакцинация от Covid-19 в мобильных и стационарных пунктах. За 4 месяца прививку в МФЦ региона сделали более 27 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
«В феврале впервые прошел Единый день вакцинации в МФЦ Подмосковья. Позднее в 32 центрах «Мои Документы» появились стационарные пункты. Сейчас прививку от ковида в МФЦ можно сделать без предзаписи, в удобное время. За 4 месяца в наших МФЦ провакцинировались более 27 тыс. человек», — отметил министр госуправления, ИТ и связи Московской области Максим Рымар.
В стационарных пунктах на базе МФЦ работают врачи городских поликлиник. Там соблюдаются все санитарные требования. Перед процедурой пациенты проходят обязательный медосмотр и контроль состояния в течение 30 минут после вакцинации. При прохождении вакцинации с собой нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
В день прививки врач предложит пациенту место и время для прохождения второго этапа вакцинации через 21 день. Получить второй компонент вакцины можно в том же многофункциональном центре.
В Московской области действует более 200 пунктов вакцинации против коронавирусной инфекции. Выбрать ближайший прививочный пункт поможет интерактивная карта.
Ранее в Подмосковье ввели обязательную вакцинацию от коронавируса не менее 60% от общей численности сотрудников, занятых в сферах торговли, услуг, образования, здравоохранения, ЖКХ и ряде других. Аналогичные меры приняты и в Москве.
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