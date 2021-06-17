РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. Сотрудники Госстройнадзора Московской области проведут прием граждан в режиме видеоконференцсвязи в Подольске 21 июня, сообщает администрация округа.

21 июня на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в городском округе Подольск состоится очередной прием граждан. В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Московской области графиком в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники Госстройнадзора Московской области.

Прием будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи по адресу: улица Кирова, дом 4 (1-й этаж, вход со стороны концертного зала), без предварительной записи с 10:00 до 13:00. Узнать подробности можно по телефону: 8(496)755-57-00.

При обращении на личный прием в Общественную приемную просят соблюдать санитарно-эпидемиологические предписания и приходить в маске.